Danmark letter på koronarestriksjonene

Folketingets epidemiutvalg har godkjent regjeringens anbefalinger om lettelser i restriksjonene, opplyste utvalgets formann Kirsten Normann Andersen (SF).

Det betyr blant annet at kinoer, teatre og høyskoler får muligheten til å vise forestillinger for et begrenset antall besøkende.

Selv om helsemyndighetene har anbefalt at teatre og kinoer kan ha et tak på 350 gjester, har regjeringen valgt å sette et tak på 500 etter dialog med kulturindustrien, ifølge kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen (S).

Samtidig blir restriksjonene for nattelivet ikke endret. Dermed må fortsatt diskotek og nattklubber holde stengt. Disse restriksjonene vil trolig gjelde ut januar.

Helsemyndighetene vil også tilby en fjerde dose koronavaksine til spesielt sårbare grupper, sa helseminister Magnus Heunicke (S).

Så langt har en svært liten gruppe dansker, blant andre leddgiktpasienter, fått tilbud om en fjerde dose.

Nesten 55 prosent av befolkningen i Danmark så langt har fått en tredje dose.

