Amerikansk studie: Omikron gir langt lavere risiko for innleggelse og alvorlig sykdom

Studien omfatter 70.000 covid-pasienter.

De som var smittet med omikronvarianten hadde halvparten så stor sannsynlighet for å bli innlagt på sykehus og omtrent 75 prosent mindre sannsynlighet for å trenge intensivbehandling. Sannsynligheten for å dø av viruset var 90 prosent mindre, sammenlignet med deltaviruset, ifølge studien.

Sykehusopphold varte i gjennomsnitt 1,5 dager for omikron, sammenlignet med fem dager for delta.

Dataene er hentet inn i perioden fra 1. desember 2021 til 2. januar 2022, og de kommer fra sykehusnettverket Kaiser Permanente Southern California. De har undersøkt økende immunitetsnivåer i befolkningen. Studien har ennå ikke blitt fagfellevurdert.

