WHO: Halvparten av europeere vil snart bli smittet av omikron

Verdens helseorganisasjons Europa-kontor holdt tirsdag sin første digitale pressekonferanse i 2022. Regiondirektør Hans Kluge ga sin vurdering av hvordan smittespredningen arter seg og hva vi kan vente framover.

Kluge siterte anslag fra Institute of Health Metrics ved University of Washington, som anslår at halvparten av befolkningen i Vest-Europa blir smittet med koronaviruset i løpet av de neste seks til åtte ukene.

– Omikron beveger seg raskere og bredere enn noen tidligere variant vi har sett, sa han.

Sju millioner smittet på to uker

Smittetallene viser at det har funnet sted en kraftig økning i regionen, ifølge WHO. Det var mer enn 7 millioner nye tilfeller av omikronvarianten i Europa den første uken i januar, noe som er mer enn en dobling på bare to uker.

26 land i regionen rapporterte at mer enn 1 prosent av befolkningen blir smittet hver uke, opplyste Kluge.

WHO-direktøren påpekte at omikronsmitten så langt har steget mest i vestlige europeiske land, der vaksinasjonsgraden er høy. WHO er svært bekymret for hvordan bildet vil se ut når omikron beveger seg østover i land der vaksinasjonsgraden er lavere. De frykter flere kan bli alvorlig syke, og at det vil føre til sterkt press på helsevesenet.

Land som ennå ikke er truffet av omikron-bølgen, har nå et mulighetsvindu for å sette inn tiltak før helsevesenet blir overveldet, påpekte Kluge, som listet opp tiltak som vaksinasjon, oppfriskningsdose, og prioritering av sårbare personer som risikerer alvorlig sykdom og ansatte i helsevesenet.

Kluge understreket også at det er avgjørende at skolene holder åpent i så stor utstrekning som mulig.

– For tidlig å slippe opp

Kluge anmodet landene om å pålegge bruk av munnbind innendørs og å prioritere vaksinasjon, inkludert boosterdoser, av risikopopulasjoner, inkludert helsearbeidere og eldre mennesker.

Selv om omikron gir mindre alvorlig sykdom, spesielt for vaksinerte, er det for tidlig å si at vi nå bør nærme oss en overgang tilbake til normaltilstand, advarte Kluge.

– Det viktigste målet for 2022, er å stabilisere pandemien. Vi har verktøy for å gjøre det, og det er mulig hvis vi setter inn disse verktøyene overalt, sa han, og advarte om å trekke for raske konklusjoner basert på at omikron ser ut til å gi mindre alvorlig sykdom:

– Når vi står i midten av pandemien, må vi være forsiktige med å si noe om fremtiden, sa Kluge, som også nevnte at det er mye vi fortsatt ikke vet for eksempel om effekten av såkalt long covid.

