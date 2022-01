Seks drept i filippinsk fengsel

utenriks

Sammenstøtet skjedde mandag i Caloocan-fengselet i hovedstadsregionen. Hendelsen er under etterforskning, men det man vet så langt, er at det hele startet som en kamp mellom to innsatte, før andre sluttet seg til. Det opplyste fengselsmyndighetenes talsmann Xavier Solda tirsdag.

Det er ikke kjent hva slags våpen som ble brukt.

Solda opplyste at et forbud mot familiebesøk, innført på starten av pandemien, kan ha bidratt til gjengslagsmålet.

– Det har gått nesten to år uten at vi har hatt fysiske besøk i fengslene våre på grunn av covid-19, så vi kan ikke legge til side det som en av årsakene til hvorfor andre sluttet seg til slaget mellom de to personene, sa Solda.

Sikkerheten er nå styrket ved fengselet, la han til.

