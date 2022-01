utenriks

Anyang ligger i Henan-provinsen og har 5,5 millioner innbyggere. Fra før har myndighetene stengt ned Xi'an der det bor 13 millioner mennesker og Yuzhou der det bor 1,1 millioner.

Bakgrunnen for nedstengingen av Anyang er to tilfeller av påvist omikronsmitte, trolig knyttet til to andre tilfeller som ble oppdaget i byen Tianjin lørdag.

Anyangs innbyggere må nå holde seg hjemme, bare de som har gyldig ærend får kjøre bil og kun butikker som selger livsnødvendigheter får holde åpent.

