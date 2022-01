Britisk statistikkbyrå: Over 176.000 koronadødsfall i Storbritannia

utenriks

ONS' tall baserer seg på alle dødsattester der covid-19 blir nevnt, mens det offisielle tallet fra Storbritannias regjering krever at avdøde må ha testet positivt for covid-19 innen fire uker før dødsfallet, skriver The Guardian.

Slik får ONS også med seg dødsfall på grunn av senskader fra covid. Til gjengjeld blir regjeringens statistikk raskere oppdatert, ettersom det tar tid før alle dødsfall blir registrert med dødsattest.

Det siste tallet fra ONS viser 81.037 koronadødsfall i Storbritannia i 2021, men det ventes at tallet vil øke på grunn av forsinkelser i jula, da omikronvarianten bredte seg raskt.

(©NTB)