Uganda åpner skolene etter nesten to år med korona-stengning

utenriks

Gjenåpningen forårsaket køer og trafikkproblemer i enkelte områder av hovedstaden Kampala mandag. I storbyen kunne man også se elever bære madrassene sine gjennom sentrumsgater, et tilbake-til-kostskole-fenomen som man ikke har vært vitne til på nesten to år.

Ugandas skoler har vært helt eller delvis stengt i mer enn 83 uker, verdens lengste koronanedstengning, ifølge FN. Mer enn 10 millioner elever er berørt.

Det østafrikanske landet med 44 millioner innbyggere stengte ned skolene i mars 2020, kort tid etter at det første koronavirustilfellet ble bekreftet på det afrikanske kontinentet. Noen elever fikk komme tilbake til skolen i februar i fjor, men en total nedstengning ble nok en gang innført i juni da landet sto overfor sin første store smitteøkning.

For mange foreldre var det på høy tid at skolene igjen åpnet dørene.

– Det er ikke til å unngå at vi må åpne skolene, sier Felix Okot, faren til en seksåring. Han mener landets skoler ikke kan vente helt til pandemien er over.

– Fremtiden til barna våre, fremtiden til nasjonen vår, står på spill.

Lite hjemmeskole

Den langvarige skolenedleggelsen har vært kontroversiell i et land der smitteverntiltak ble ignorert av mange. Vaksineskepsis, selv blant helsearbeidere, er fortsatt et problem. Det kommer stadig flere meldinger om salg av falske vaksinasjonsbevis i sentrum av Kampala.

Mange elever som nå kommer tilbake til skolen, har trolig ikke fått hjelp til opplæring under skolenedstengningen. De fleste offentlige skoler, hvor det store flertallet av elever går, var ikke i stand til å tilby digital hjemmeundervisning. Nyhetsbyrået AP rapporterte i november om situasjonen for elever i en avsidesliggende ugandisk by Det vokste ugress i klasserommene, og noen av elevene hadde begynt å jobbe i gullgruver.

Kritikere har påpekt at regjeringen til den autoritære presidenten Yoweri Museveni – som har hatt makten i 36 år og hvis kone er utdanningsministeren – gjorde lite for å støtte hjemmebasert læring. Museveni forsvarte skolestengningen ved å insistere på at smittede barn og unge utgjorde en fare for sine foreldre og andre.

Økende smitte bekymrer

– Det er mye som ikke kan forutses akkurat nå. Det er usikkert om elevene vil møte opp, det er usikkert om lærerne vil komme, sa Fagil Mandy, som tidligere jobbet som inspektør for de statlige utdanningsmyndighetene.

Mandy bemerket også at det er bekymring for at et nytt virusutbrudd vil spre seg veldig raskt i overfylte skoler, og oppfordret skoleledelsen til å overvåke utviklingen tett.

– Men jeg er mer bekymret for at mange barn ikke vil komme tilbake til skolen av ulike årsaker, som for eksempel skolepenger, la han til.

Utdanningsminister John Muyingo understreket imidlertid at privatskoler som krever skolepenger som ligger høyere enn nivået før pandemien, vil bli møtt med sanksjoner, ifølge AFP.

For å legge til rette for en god overgang til gjenåpning, har myndighetene besluttet at det ikke skal stilles krav om negativ covid-test for elever som returnerer til skolen. En forkortet lærerplan er også godkjent, og alle elever rykker automatisk opp et klassetrinn fra der de sluttet.

Frykter elever vil droppe ut

Redd Barna ønsket gjenåpningen velkommen, men advarte samtidig om at tapt læring kan føre til høye frafallstall i de kommende ukene hvis det ikke settes inn særlige oppfølgingstiltak. Ett slikt tiltak er det som omtales som innhentingsgrupper, som skal gi elevene mulighet til å ta igjen det tapte.

Organisasjonen er bekymret for at Uganda kan stå overfor en bølge av frafall når elevene som har kommet på etterskudd i utdanningen, frykter at de ikke har noen sjanse til å ta det igjen.

Det gjenstår å se hvor lenge Ugandas skoler vil holde åpent, ettersom det er meldt om en urovekkende økning i smittetilfeller de siste dagene. Den siste uken har helsemyndighetene rapportert en smitteøkning på nesten 10 prosent, opp fra nesten null i desember. Museveni har varslet at det kan gå mot en ny nedstengning dersom belegget på intensivavdelingene på sykehusene kommer opp i 50 prosent.

Uganda har registrert over 153.000 smittetilfeller og 3.339 dødsfall, ifølge tall fra myndighetene som ble kunngjort fredag forrige uke.

(©NTB)