USA foreslo gjensidige tiltak overfor Russland

USAs viseutenriksminister Wendy Sherman og hennes russiske motpart Sergej Rjabkov møttes mandag i den sveitsiske byen. Det høye spenningsnivået rundt Ukraina sto øverst på dagsordenen.

I forkant av møtet, som varte i omtrent åtte timer, hadde begge parter spilt ned forventningene kraftig. I etterkant kom imidlertid det som kan se ut til å være positive signaler, selv om det ikke var noen tegn til noe stort gjennombrudd.

USA har tatt de russiske forslagene «svært alvorlig» og situasjonen er ikke håpløs, sa Rjabkov. Den russiske siden understreket at landet ikke har noen plan om å angripe Ukraina, og ga også uttrykk for et ønske om videre dialog.

USA ble imidlertid advart mot å ikke undervurdere risikoen for konfrontasjon.

Gjensidige tiltak

Sherman uttalte på sin side at hun hadde snakket med de russiske representantene om gjensidige tiltak for å trappe ned spenningsnivået, særlig med tanke på utplassering av raketter og øvelsesvirksomhet.

– Vi la fram en rekke ideer der våre to land kan gjennomføre gjensidige tiltak som vil være i felles sikkerhetsmessig interesse og bedre den strategiske stabiliteten, sa Sherman da mandagens møte var over.

USA holder også døren åpen for nye møter, for eksempel innenfor rammen av Nato-Russland-rådet. Landets viseutenriksminister sier Russland ikke har gitt noe klart svar på oppfordringene om å trekke tilbake de russiske styrkene fra Ukrainas grenseområder.

– Vi har gjort det svært klart at det er vanskelig å ha konstruktivt, produktivt og vellykket diplomati uten en nedtrapping, sa Sherman.

USA understreket også at Natos åpen dør-politikk ikke vil bli endret, noe som har vært et sentralt russisk krav.

– Hvis Russland invaderer, vil det ha en betydelig pris og store konsekvenser, langt større enn dem landet sto overfor i 2014, sa Sherman, men henvisning til det russiske annekteringen av Krim-halvøya og starten på uroen i Øst-Ukraina.

Rjabkov avviste dette som «forsøk på utpressing og skremselstaktikk».

Invasjonsfrykt

Russland har de siste månedene samlet et stort antall soldater nær grensa til Ukraina, og ledelsen i Kiev anklager nabolandet for å planlegge en invasjon.

Kreml avviser dette, men krever garantier om at Ukraina ikke får bli medlem av Nato, og at forsvarsalliansen heller ikke utvides til andre land i det som tidligere var Sovjetunionen.

Kravene blir fra vestlig side kalt uakseptable, men da president Joe Biden og hans russiske motpart Vladimir Putin møttes i juni ble de enige om at USA og Russland skal holde jevnlige «stabilitetssamtaler».

Straffetiltak

Biden har i to telefonsamtaler med Putin siden advart om hvilke alvorlige følger en eventuell russisk invasjon av Ukraina vil få.

Blant straffetiltakene som er på bordet, er sanksjoner mot Putins innerste krets og skroting av gassrørledningen Nord Stream 2 fra Russland til Tyskland. Det kan også bli snakk om å stenge Russland ute fra verdens banksystemer.

Møterekke

Mandagens samtaler i Genève markerte begynnelsen på en møterekke der den spente situasjonen mellom Russland og Ukraina står sentralt.

Onsdag møtes Nato-Russland-rådet for første gang på over to år, og torsdag blir Ukraina tema når Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE) har møte i Wien. Der er også Russland medlem.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg gjentok under en pressekonferanse mandag at forsvarsalliansen slett ikke akter å lukke døra for ukrainsk medlemskap.

– Vi vil hjelpe Ukraina fram mot et Nato-medlemskap, sa han.

Et slikt medlemskap vil uansett være langt fram i tid, ettersom flere Nato-land har gjort det klart at de er motstandere av dette.

