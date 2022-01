Sverige innfører hjemmekontor og en rekke smitteverninnstramninger

utenriks

Landet opplever nå en rekordstor smittespredning, sa Andersson da regjeringen holdt pressekonferanse mandag. Samtidig er det høye nivåer på andre luftveissykdommer, som influensa og RS-virus. Det setter helsevesenet under press.

Den svenske regjeringen har dermed innført og forsterket en rekke smitteverntiltak, som gjelder fra onsdag. Et av de viktigste grepene er å pålegge alle som kan, å jobbe hjemmefra.

– Det handler om respekt for alle som ikke kan gjøre det, alle som må ta kollektivtrafikk. Vi må minske trengselen, sa Andersson.

Regjeringen kom samtidig med en spesiell innskjerping overfor statlige arbeidsplasser om at de må iverksette hjemmekontor. Sosialminister Lena Hallengren understreket at arbeidsplasser er den viktigste kilden til at smitten nå sprer seg.

Stenger kranene klokken 23

All alkoholservering skal stenge klokken 23, og på restauranter videreføres regelen om at det maksimalt kan være åtte personer i et selskap. Det er servering ved bordene og krav om én meters avstand mellom selskaper.

Regjeringen ber også voksne om å begrense nære kontakter innendørs. Det settes også begrensninger på hvor mange som kan møtes til offentlige arrangementer, og det innføres koronapass på messer.

Selv om universiteter og høyskoler holder åpent, gis det anledning til å legge opp mer undervisning og forelesninger digitalt for å begrense trengsel og antall nærkontakter.

Fire uker

– Vi vet godt at det er inngripende tiltak. Derfor understreker vi at dette er tiltak som vil bli vurdert løpende, sa Andersson.

I utgangspunktet er det varslet at tiltakene vil gjelde i fire uker.

Smitten har økt kraftig i Sverige den siste tiden. I forrige uke nådde landet ny rekord med nesten 24.000 bekreftede tilfeller på ett døgn.

Økningen skyldes den mer smittsomme omikronvarianten, men spredningen er høyere enn det mest pessimistiske scenarioet som folkehelsemyndigheten hadde skissert, skriver Aftonbladet.

– Det er uten tvil at situasjonen er forverret. Smittespredningen i Sverige er nå på historisk høyt nivå, sier Andersson.

Dette er tiltakene:

* Alle som kan jobbe hjemmefra, skal gjøre det

* Utesteder og restauranter med alkoholservering skal stenge senest klokken 23. Det settes grense på åtte personer per selskap.

* En allmenn anbefaling rettes til voksne om å redusere antall nærkontakter innendørs.

* Det kan være maksimalt 50 personer på allmenne sammenkomster og offentlige tilstelninger hvis man ikke har vaksinebevis/koronapass. Om man har det, innføres ulike regler om krav til å holde avstand.

* Som hovedregel skal utdanningsinstitusjoner holde åpent. Det åpnes likevel for mer fjernundervisning, for eksempel i forelesninger. Det bør tas i bruk større lokaler for å unngå trengsel.

Disse tiltakene forlenges:

* Det frarådes å delta i ulike typer cuper og leirer innendørs.

* Smittevernstiltak på lange kollektivreiser. Det oppmodes til å bruke munnbind når det er mange reisende.