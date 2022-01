utenriks

Paven fordømte samtidig hvordan folk har blitt påvirket av «grunnløs informasjon» slik at de nekter å ta i bruk et av de mest effektive tiltakene for å redde liv under pandemien.

Dette er de sterkeste ordene paven har benyttet om vaksinasjon. Fram til nå har han unngått denne formuleringen, selv om hans rådgivere har omtalt vaksinasjon som et moralsk ansvar. Snarere har paven brukt uttrykk som at vaksinasjon er en kjærlighetshandling, og at det å nekte å ta imot vaksinen er «selvmord».

(©NTB)