Myanmars avsatte regjeringssjef Aung San Suu Kyi dømt til fire ytterligere år i fengsel

Hun er funnet skyldig på to tiltalepunkter i saken der hun sto tiltalt for ulovlig import og besittelse av walkietalkier og på ett punkt i saken der hun anklages for brudd på koronareglene.

76 år gamle Suu Kyi ble i desember dømt til fengsel for oppvigleri og brudd på koronarestriksjoner. Dommen var egentlig på fire års fengsel, men den ble omgjort til to års husarrest.

Det har vært omfattende protester og sammenstøt i Myanmar siden militærjuntaen kuppet makten og internerte Suu Kyi 1. februar i fjor. Militærjuntaen har siden styrt med jernhånd og undertrykt fredelige demonstranter og annen motstand.

Over 1.300 mennesker har blitt drept og over 11.000 pågrepet siden da, ifølge lokale aktivister.

