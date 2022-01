Minst 19 personer døde i brann i bygård i New York

utenriks

Brannalarmen gikk søndag formiddag lokal tid etter at det begynte å brenne i en leilighet i den 19 etasjer høye bygården. Brannen spredt seg raskt, og det var stor røykutvikling.

Til sammen ble mer enn 60 personer skadd i brannen, de fleste av dem med røykskader.

Alle barna som omkom i brannen, er 16 år eller yngre, ifølge Stefan Ringel, som er rådgiver til ordfører Eric Adams. Ifølge Adams var mange av beboerne fra Gambia, og mange av dem var muslimer.

For 13 personer som er fraktet til sykehus, er tilstanden kritisk, ifølge Ringel.

Startet i varmeovn

Brannen startet i en varmeovn, har brannvesenet slått fast.

– Branninspektørene har gjennom fysiske beviser og forklaringer fra beboere slått fast at brannen startet i en flyttbar varmeovn i et soverom, sier Dan Nigro, talsmann for brannvesenet FDNY.

Varmeovnen som fikk funksjonsfeil, sto i en hybelleilighet i byggets andre- og tredjeetasje. Døren til leiligheten sto åpen da brannkonstablene kom til stedet, noe som bidro til den raske spredningen av brannen og den voldsomme røykutviklingen.

Måtte klatre ut vinduet

Øyenvitner forteller til amerikanske medier at de så noen mennesker hoppe ut fra vinduer i den høye bygården. Talsmann Nigro sier ifølge NBC News at «det er mulig noen har falt ut fra bygningen».

Andre vitner skildrer desperat vinking i vinduene fra personer fanget i bygget.

– Det var kaos, forteller George King, som bor i bygget ved siden, til AFP.

– Jeg har bodd her i 15 år og dette er første gang jeg opplever noe som dette, sier King.

Evakuerte beboere sier til NBC News at de klatret ut av bygget på stiger. En av dem forteller at hun var i gang med å lage frokost da hun plutselig så røyk og hørte rop om hjelp.

– Vi holdt oss bakerst i rommet … og før vi visste ordet av det, så vi flammer komme ut av vinduene på baksiden, sier Karen Dejesus til NBC News.

– Vi kunne lukte røyken. Så ble hele overetasjen og leiligheten svart, og brannkonstabler brøt seg gjennom døren for å hente oss ut. Vi måtte klatre ut vinduet, sier Dejesus, som kom seg trygt ut av bygget sammen med familien, inkludert et tre år gammelt barn.

200 rykket ut

Rundt 200 brannkonstabler rykket ut til brannen. Nigro forteller at de «fant personer i hver etasje med hjerte- og pustevansker og tok dem med ut».

De skadde er fraktet til fem ulike sykehus. Flere av dem hadde hjertestans og pustestans, skriver The New York Times.

– Noe lignende har aldri før skjedd i byen vår. Vi venter flere dødsfall, sa Nigro.

New Yorks nye ordfører Eric Adams kom til stedet på ettermiddagen for å bli orientert om tragedien.

– Dette er en av de verste brannene vi har sett i nyere tid her i New York, sier han til NBC News.

Vanskelig slukningsarbeid

Flere av leilighetene i boligblokken er bygget om til mindre hybler, og det gjorde slukningsarbeidet vanskelig, sier en talsmann for brannvesenet.

Store deler av bygget ble raskt spist opp av flammene, og røyken som oppsto beskrives av Nigro som «usedvanlig». Bilder og videoer i sosiale medier viser flammer og tykk, svart røyk velte ut av et av vinduene i tredje etasje mens brannkonstabler står på stiger ved siden av.

