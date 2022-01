Antall døde etter steinras i Brasil stiger til ti

utenriks

Det jobbes med å identifisere de døde, og dykkerne leter fortsatt i innsjøen i tilfelle det er flere omkomne. Politiet mener det er mulig at flere er savnet.

Minst 32 personer ble skadd, men de fleste av dem var utskrevet innen lørdag kveld.

Steinraset fant sted på innsjøen Furnas mellom landsbyene Sao Jose da Barra og Capitolio, der båtene startet turen. Videoer på Twitter og andre sosiale medier viser hvordan turister kjører rundt i små båter på innsjøen nær en fjellvegg da et stort parti plutselig løsner og faller ned i innsjøen.

Furnas er et populært reisemål og ligger om lag 420 kilometer nord for São Paulo. Det har vært kraftig regn i området, og tjenestemenn sier det trolig var årsaken til at steinblokken løsnet.

