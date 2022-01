Snøstorm overrasket bilister i Pakistan

utenriks

Ifølge øyenvitner har det falt over 1 meter snø i Murree-området, som er et populært sted for dagsturer fra den pakistanske hovedstaden. De store snømassene og veltede trær sperrer veier inn og ut av området, og et stort antall biler står fast og gjør brøyting vanskelig.

Ifølge myndighetene er det funnet 22 omkomne i innesnødde biler, blant dem ti barn. De fleste døde av kulde eller av kullosforgiftning på grunn av eksos fra biler der man forsøkte å holde varmen.

Lokale innbyggere forsøker å hjelpe ved å dele ut ulltepper og mat til dem som sitter innesnødd i biler.

Pakistans meteorologiske institutt melder at det kraftige snøfallet vil fortsette til søndag kveld.

Myndighetene i Punjab-provinsen har erklært katastrofetilstand i området og ber folk holde seg unna. Statsminister Imran Khan sier han er rystet over tragedien.

