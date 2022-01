Over 10 millioner koronasmittet i Afrika

utenriks

Bare 9 prosent av Afrikas nærmere 1,2 milliarder innbyggere var fullvaksinert ved årsskiftet, og i noen afrikanske land var vaksineringen knapt kommet i gang.

I Burundi var ingen fullvaksinert ved årsskiftet, mens bare 0,1 prosent av Kongos 90 millioner innbyggere var fullvaksinert, viser statistikk fra Verdens helseorganisasjon (WHO).

I Tsjad, Guinea-Bissau, Sør-Sudan og Mali var det også under 2 prosent fullvaksinerte ved inngangen til 2022, langt under WHOs mål om at 40 prosent av verdens befolkning skulle få to doser i løpet av 2021.

(©NTB)