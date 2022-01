USA lar konsulatansatte forlate Kasakhstan

utenriks

Alle ikke-essensielle medarbeidere ved generalkonsulatet, samt familiene til alle ansatte, kan forlate landet, heter det i en oppdatering fra det amerikanske utenriksdepartementet.

– Demonstrasjoner, protester og streiker kan forekomme. Slike hendelser kan utvikle seg raskt og uten forvarsel. Det fører ofte til forstyrrelser for trafikk, transport, kommunikasjon og andre tjenester, og slike hendelser har potensial til å bli voldelige, skriver departementet.

Videre heter det at amerikanske statsborgere i landet bør være klare over at uroen i landet kan gå hardt ut over konsulatets evne til å tilby konsulære tjenester. Den amerikanske ambassaden ligger i hovedstaden Nur-Sultan.

Krisen er den verste som relativt stabile og olje- og gassrike Kasakhstan har opplevd på flere tiår. Demonstrasjonene begynte som en protest mot et prishopp på flytende gass fra nyttår, men har etter hvert utviklet seg til et opprør mot landets autoritære ledere.

Kasakhstans sikkerhetsstyrker har brukt tåregass, sjokkgranater og køller og det er også skutt med skarpt mot menneskemengder.

Innenriksdepartementet i landet opplyste fredag at 26 «væpnede kriminelle» er drept, mens over 3.000 er pågrepet. 18 medlemmer av sikkerhetsstyrkene skal også være drept og over 700 er ifølge departementet såret.

