Tre menn dømt til livstid for drapet på Ahmaud Arbery

35 år gamle Travis McMichael ble dømt for å ha skutt Arbery. Den 66 år gamle faren hans, Gregory, og deres 52 år gamle nabo William «Roddie» Bryan ble dømt for å ha deltatt i jakten på den svarte mannen. Alle tre ble funnet skyldige i drapet.

Far og sønn McMichael er dømt til livstid uten mulighet for prøveløslatelse. Bryan er også livstidsdømt, men med mulighet for prøveløslatelse. Han må tilbringe minst 30 år i fengsel.

Skulle på joggetur

Dommer Timothy Walmsley sa i retten at 25 år gamle Arbery forlot hjemmet sitt for å jogge, men at han endte opp med å løpe for livet i fem minutter før gjerningsmennene til slutt fikk omringet ham.

– Når jeg har tenkt på dette, har jeg forsøkt å tenke på det fra flere innganger. Men jeg har alltid kommet tilbake til tanken på den forferdelige frykten som må ha vært i hodet på denne unge mannen, som løp gjennom Satilla Shores, sa Walmsley, med henvisning til navnet på nabolaget der Arbery ble drept.

Saken fikk stor oppmerksomhet i USA, og den ble en del av et større nasjonalt oppgjør mot rasisme. Det skjedde etter at en mobilvideo av drapet, som ble filmet av en av de tre tiltalte, gikk viralt på internett. To dager etter at videoen dukket opp, ble de tre pågrepet av politiet. Det skjedde først tre måneder etter selve hendelsen.

Ikke dødsstraff

Forsvareren til Travis McMichael har hevdet at de tre begynte å følge etter Arbery fordi de mistenkte ham for å være en innbruddstyv. En av dem har fortalt politiet at han ikke visste om Arbery hadde stjålet noe, men at han «hadde en magefølelse» om at han sto bak tidligere innbrudd i nabolaget.

Loven i Georgia tilsier at drap gir livstid i fengsel, med mindre påtalemyndigheten ber om dødsstraff, som er tillatt i den sørøstlige staten. Det har ikke aktor begjært i denne saken.

Det meste av spenningen var derfor knyttet til om dommer Timothy Walmsley ville gi de skyldige en eventuell sjanse til prøveløslatelse, som han altså ikke gjorde for far og sønn McMichael.

