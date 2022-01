Mexico har passert 300.000 koronadødsfall

utenriks

Over 4 millioner mennesker har fått påvist koronasmitte i Mexico, der det bor i underkant av 130 millioner mennesker.

Fredag var det ifølge Mexicos helsedepartement registrert 300.101 koronadødsfall, men statistikk fra landets folkeregister tyder på at det reelle tallet kan være på over 450.000.

USA topper lista over land med flest registrerte koronadødsfall med 858.346. Brasil har registrert 619.878 dødsfall, India 483.463 og Russland 314.604.

Peru topper lista over antall registrerte dødsfall per innbyggere med 603 per 100.000. Bulgaria har 458, etterfulgt av Bosnia (418) Ungarn (413), Montenegro (387) og Nord-Makedonia (385). Norge har til sammenligning 25.

