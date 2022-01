Kongresskomité vil be Mike Pence vitne om 6. januar

utenriks

Det sier den demokratiske kongressrepresentanten Bennie Thompson, som leder komiteen, i et intervju med kringkasteren NPR. Pences rolle og tanker om både selve dagen og dagene i forveien er svært interessant, heter det.

Trump hadde på forhånd lagt press på Pence for å forsøke å avvise valgvinner Joe Bidens resultater i flere viktige delstater.

– Jeg tror du kan regne med det før måneden er omme, sier Thompson til NPR om når Pence kan bli spurt om å frivillig vitne for komiteen. Pence endte opp med å i en uttalelse si at han ikke hadde makten til å avvise valgresultater, og sa at hans rolle i Kongressens offisielle godkjennelse av valgresultatet var «stort sett seremoniell».

Komiteen møtes neste uke, og det ventes at planene om å kontakte Pence ferdigstilles da, ifølge Thompson.

