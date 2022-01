Kasakhstans tidligere sikkerhetssjef anklages for forræderi

utenriks

Masimov ble pågrepet torsdag, sammen med flere andre, heter det i en kunngjøring fra KNB.

Det framgår ikke hva som ligger til grunn for mistanken mot Masimov.

Masimov, som er etnisk uigur, var statsminister i Kasakhstan fra 2007 til 2012, og fra 2014 til 2016 da han overtok som leder for KNB.

Han har også hatt flere statsrådsposter og var en tid stabssjef for daværende president Nursultan Nazarbajev.

Det har vært store protester og opptøyer i Kasakhstan den siste uka.

Landets autoritære president Kassym-Jomart Tokajev ga fredag sikkerhetsstyrkene frie tøyler til å slå ned protestene.

– De som ikke overgir seg, vil bli eliminert, sa han i en TV-sendt tale.

Innenriksdepartementet i Kasakhstan opplyste samme dag at 26 «væpnede kriminelle» er drept og over 3.000 er pågrepet under det som begynte som protester mot høye gasspriser.

18 medlemmer av sikkerhetsstyrkene skal også være drept og over 700 er ifølge departementet såret.

(©NTB)