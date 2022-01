Britiske tall: Påfyllingsdoser svært effektive mot omikronsykdom

utenriks

Tallene, som stammer fra britiske helsemyndigheter, gjaldt folk over 65 tre måneder etter at de var gitt en tredje dose. For dem som hadde fått to vaksinedoser, var beskyttelsen rundt 70 prosent tre måneder etter siste dose, og 50 prosent etter et halvt år.

Professor Wei Shen Lim, som leder JCVI, den vitenskapelige komiteen som fører tilsyn med Storbritannias vaksinasjonsprogram, beskriver tallene som «svært oppmuntrende».

Den britiske regjeringen har derfor blitt rådet til å ikke gi en andre påfyllingsdose – altså en fjerde vaksinedose – til folk i pleiehjem eller personer som er eldre enn 80. Prioriteten må være å tilby folk en første påfyllingsdose, og å få uvaksinerte til å la seg vaksinere så fort som mulig, heter det.

