Barn som lekte med lighter, kan ha forårsaket dødsbrann i Philadelphia

Det framgår av en søknad om å få undersøkt et hus. Både lokale og føderale myndigheter forsøker å finne ut hva som utløste den dødeligste brannen i storbyen på mer enn et tiår, der to søstre og flere av barna deres er blant dem som mistet livet. Åtte av de tolv omkomne er barn.

Brannen oppsto rundt 6.30 onsdag morgen, mens mange fortsatt sov.

En talsperson for påtalemyndigheten har bekreftet opplysningene i søknaden til nyhetsbyrået AP. Lokalavisa The Philadelphia Inquirer meldte først om opplysningene. Ellers har myndighetene sagt lite om brannen, hvor mange av de 26 beboerne i blokka som slapp uskadd fra det, mulige årsaker eller hvor i den kommunale boligblokka den startet.

Minst to personer ble fraktet til sykehus etter brannen, mens flere andre klarte å ta seg ut av bygget.

