Russiskledet styrke skal sikre ro og orden i Kasakhstan

Den kollektive sikkerhetspakten (CSTO) er en militærallianse mellom Russland, Hviterussland, Armenia, Kasakhstan, Kirgisistan, Tadsjikistan og Usbekistan og fungerer etter modell av Nato.

Landene i alliansen er forpliktet til å søke fredelige løsninger på konflikter, men også til komme hverandre til unnsetning dersom dette trengs.

Kasym-Jomart Tokajevs ba torsdag om bistand til å bekjempe det han omtaler som «terroristgrupper» som har «mottatt omfattende trening i utlandet».

Få timer senere ankom de første soldatene, blant dem fallskjermsoldater fra Russland og militære enheter fra flere av de øvrige landene i alliansen.

– Fredsbevarende styrker er sendt til Kasakhstan for å stabilisere og normalisere situasjonen, heter det i en kunngjøring fra CSTO.

Opptøyer

Demonstranter har de siste to dagene stormet regjeringsbygninger, gått løs på butikker og satt fyr på biler, og det har kommet til harde sammenstøt med opprørspolitiet.

Flere titalls demonstranter skal være drept i landets største by Almaty. Men myndighetene har delvis kuttet kommunikasjonen med omverdenen, og det er derfor vanskelig å få bekreftet opplysninger om hva som skjer.

– Vi så de døde. Rundt ti ble drept da sikkerhetsstyrkene åpnet ild mot demonstranter, forteller den 58 år gamle bygningsarbeideren Saule, som selv har deltatt i protestene.

En talsmann for politiet i Almaty, Saltanat Azirbek, bekreftet torsdag at flere titall demonstranter ble drept da de forsøkte å angripe et administrasjonsbygg og en politistasjon i byen.

Ifølge innenriksdepartementet er 18 medlemmer av landets sikkerhetsstyrker også drept, og 700 er skadd i sammenstøt med demonstranter. To politifolk skal ha fått halsen skåret over.

Skriker av frykt

Videoer i sosiale medier viser plyndrede butikker og bygninger i brann. Det kan også høres skudd fra automatvåpen og innbyggere som skriker av frykt.

Torsdag var situasjonen roligere og mange av Almatys innbyggere var ute for å se på ødeleggelsene. I gatene sto utbrente biler, og mange butikker var plyndret. Sporadiske skuddsalver kunne ifølge øyenvitner høres, men det var ingen store ansamlinger av mennesker.

– Politiet i Almaty har fortsatt med å rydde gatene, het det i en kunngjøring fra innenriksdepartementet i landet, gjengitt av russiske nyhetsbyråer torsdag.

Senere på dagen ble det opplyst at 2.298 mennesker er pågrepet.

Kasakhstans helsedepartement meldte også om mange skadde, både i Almaty og andre byer.

– Mer enn 1.000 mennesker er skadd i kjølvannet av uro i forskjellige regioner av Kasakhstan. Nær 400 av dem er på sykehus, og 62 personer får intensivbehandling, opplyste visehelseminister Azhar Guiniyat.

Høy gasspris

Kasakhstan har lenge vært sett på som et av de mest stabile landene i den tidligere Sovjetunionen, men har de siste dagene opplevd store protester og opptøyer.

Omfattende misnøye med høye priser på gass skal ha vært en utløsende årsak. Mange biler i Kasakhstan benytter gass som drivstoff.

Torsdag kunngjorde regjeringen at det er innført et seks måneder langt pristak på gass, men det er uklart om dette vil være nok til å dempe uroen.

Farlig

Kasakhstan-kjenner Cynthia Kaplan, som er professor ved University of California, frykter at CTSO-soldatene som ankom Almaty torsdag, vil bidra til å forverre situasjonen i landet.

– Det er ekstraordinært farlig, sier hun til nyhetsbyrået TT.

Seniorforsker Flemming Splidsboel Hansen ved Dansk Institut for Internationale Studier (Diis) tror de russiskledede soldatene er et forsøk fra Kremls side på å hindre en politisk omveltning i landet.

– Russland har interesse av å beholde kontrollen med dette postsovjetiske rommet, sier han til Ritzau.

– Protestene som har spredt seg over hele Kasakhstan, er uttrykk for langt mer enn misnøye med høye gasspriser, sier fagrådgiver Ivar Dale i Den norske Helsingforskomité.

Mangeårig misnøye

– Det handler om en mangeårig misnøye blant vanlige folk over korrupsjon og nepotisme, særlig i familiedynastiet rundt Nursultan Nazarbajev, sier Dale, som selv har bodd i Kasakhstan.

Splidsboel Hansen er enig og sier at folks frustrasjon har bygd seg opp over tid.

– Det er et autoritært styre som både er korrupt og nepotistisk, og som har styrt landet i mange år. Det er en innestengt frustrasjon som nå kommer til uttrykk, sier han.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) er også bekymret for utviklingen.

– I likhet med kollegaer fra hele verden er jeg bekymret over den voldelige utviklingen i Kasakhstan. Norge oppfordrer alle til å avstå fra overdreven maktbruk, til å søke en demokratisk løsning på krisen og til fullt ut å respektere menneskerettighetene og internasjonale forpliktelser, tvitrer hun.

Autoritær

Nursultan Nazarbajev var president fra 1990 til 2019, da han trakk seg. Den daværende lederen i nasjonalforsamlingen, Kassym-Jomart Tokajev, tok over og ble i 2019 valgt med rundt 70 prosent av stemmene. Han nyter stor støtte fra Nazarbajev og har lagt seg på en like autoritær linje som forgjengeren.

– Selv om Kasakhstan er økonomisk sett bedre stilt enn sine naboland i Sentral-Asia, er frustrasjon over mange år med politisk undertrykkelse noe som til slutt koker over, særlig i kombinasjon med bilder av den luksus Nazarbajevs familiemedlemmer omgir seg med i Genève, London og andre byer i utlandet, sier Dale.