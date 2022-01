Taiwan lover investeringer i Litauen

utenriks

Taiwan vil opprette et fond på 200 millioner dollar, nærmere 1,8 milliarder kroner, som skal investere i Litauen, opplyser landets nyutnevnte ambassadør til landet, Eric Huang.

Kina har protestert mot at Taiwan har fått åpne det som omtales som ambassade i Vilnius og har nedgradert sin egen diplomatiske tilstedeværelse i Litauen. Beijing har også satt i verk tiltak som skaper problemer for handelen mellom de to land.

Kina og Taiwan har vært atskilt siden 1949 da kommunistene vant den kinesiske borgerkrigen og overtok makten på fastlandet. De beseirede nasjonalistene søkte tilflukt på øya Taiwan.

I praksis har Taiwan fullt selvstyre, men Kina insisterer på at øya er en del av Kina og truer med invasjon dersom Taiwan formelt erklærer selvstendighet.

USA har siden 1979 anerkjent at Taiwan er en del av Kina, og det samme har Norge siden 1971. Kun et fåtall mindre land anerkjenner Taiwans suverenitet.

