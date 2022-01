Nasjonal unntakstilstand i Kasakhstan etter omfattende opptøyer

utenriks

– Som president er jeg forpliktet til å beskytte våre innbyggeres fred og trygghet, og til å sørge for Kasakhstans integritet, sa Tokajev onsdag i en TV-overført tale.

– Jeg kommer til å gjøre det som trengs, advarte han videre.

Ifølge presidenten skal flere være døde etter opptøyene, men han oppga ikke et eksakt antall.

Tirsdag kveld stormet demonstranter ordførerkontoret i Kasakhstans største by Almaty, og i en video publisert av nyhetsbyrået Tengrinews og andre medier kan man se flammer og svart røyk velte ut av vinduene på bygningen.

Demonstranter satte også fyr på en av Tokajevs boliger i Almaty, viser videoer som er delt i sosiale medier.

Unntakstilstand

Onsdag kveld erklærte myndighetene i landet en nasjonal unntakstilstand. Ifølge en TV-sendt uttalelse vil unntakstilstanden begrense kasakhstanske innbyggeres bevegelsesfrihet, blant annet med offentlig transport.

Også større ansamlinger av mennesker blir forbudt. Det vil også gjelde bryllup og begravelser. Unntakstilstanden er ventet å vare til 19. januar.

Tidligere har det blitt erklært unntakstilstand i landets største by Almaty, hovedstaden Nur-Sultan og regionen Mangystau.

Internett-blackout

Internett i landet er nede, trolig blokkert av myndighetene som et svar på opptøyene.

– Kasakhstan opplever nå en landsomfattende internett-blackout etter en dag med forstyrrelser på mobilnettet og delvise restriksjoner, tvitrer NetBlocks, som overvåker internettforbindelser verden over.

– Dette skjer trolig for å begrense dekningen av de økende protestene mot regjeringen i landet, heter det videre.

Brennende biler

De omfattende protestene, som har ført til harde sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti, er delvis utløst av en kraftig prisstigning på bensin og diesel.

Onsdag ble det knust vinduer, satt fyr på biler og bygd barrikader som hindrer bil- og togtrafikk. Sikkerhetsstyrker brukte sjokkgranater og tåregass og pågrep hundrevis av demonstranter, ifølge nettstedet zakon.kz.

– Protestene som har spredt seg over hele Kasakhstan er uttrykk for langt mer enn misnøye over høye gasspriser, sier fagrådgiver Ivar Dale i Den norske Helsingforskomité.

Mangeårig misnøye

– Det handler om en mangeårig misnøye blant vanlige folk over korrupsjon og nepotisme, særlig i familiedynastiet rundt Nursultan Nazarbajev, sier Dale, som selv har bodd i Kasakhstan.

Nazarbajev var president fra 1990 til 2019, da han trakk seg. Den daværende lederen i nasjonalforsamlingen, Kassym-Jomart Tokajev, har siden fungert som president.

– Selv om Kasakhstan er økonomisk sett bedre stilt enn sine naboland i Sentral-Asia, er frustrasjon over årevis med politisk undertrykkelse noe som til slutt koker over, særlig i kombinasjon med bilder av den luksus Nazarbajevs familiemedlemmer omgir seg med i Genève, London og andre byer i utlandet, sier Dale.

Statsminister gikk av

Uroen ser ikke ut til å avta selv om statsminister Askar Mamin natt til onsdag kunngjorde sin avgang og visestatsminister Alikhan Smailov ble utpekt som hans midlertidige etterfølger inntil en ny regjering er på plass.

Natt til onsdag ble det også meldt om sammenstøt mellom demonstranter og opprørspoliti i flere andre byer i Kasakhstan.

Over 200 mennesker er pågrepet og 95 politifolk er ifølge innenriksdepartementet i landet skadd i sammenstøtene.

