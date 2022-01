Lekket notat: Koronapause fører til pilotfeil i Qantas

utenriks

Å forsøke å ta av fra rullebanen med parkeringsbremsen på, og å mistolke høyde som lufthastighet, er noen av feilene som fremgår på listen i det lekkede notatet, melder avisene Sydney Morning Herald og The Age onsdag.

Notatet viser også til brytere i førerkabinen som står i feil stilling.

Notatet, som er ført i pennen av Qantas-flåtens driftsledelse, viser ifølge de to avisene at koronarelaterte avbrudd i flygningene, innebærer at flygere mangler fersk flyerfaring, noe som er et krav i bransjen.

Resultatet er at erfarne flygere «opplever en påfølgende reduksjon i den kognitive evnen», står det i notatet.

– Flyselskaper verden rundt jobber seg gjennom den kompliserte prosessen med å gjenoppta driften slik den var før pandemien, noe som inkluderer å gjeninnsette flygere som har tilbrakt lange perioder på bakken, sier en talskvinne i Qantas.

