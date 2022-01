64.000 nye smittetilfeller i Australia

utenriks

I forbindelse med smitteøkningen, holdt statsminister Scott Morrison onsdag et nettmøte med lederne for landets delstater og territorier for å diskutere hvordan myndighetene skal svare på den stadige økningen i nye smittetilfeller, og det økende presset mot landets sykehus.

Statsministeren er blitt bedt om å gjøre hurtigtester gratis tilgjengelig, for å dempe presset mot PCR-testsentre. Flere slike sentre har måttet stenge fordi de ikke lenger har kapasitet. Folk som har blitt testet, må vente lenge før de får resultater fra overbelastede laboratorier.

Morrison gjentok imidlertid onsdag at regjeringen ikke kommer til å gi etter for press om å dele ut hurtigtester.

