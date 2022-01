Rekordstor smitte legger press på sykehus i Australia

utenriks

I landets mest folkerike delstat New South Wales, ble det registrert 23.131 nye smittetilfeller siste døgn, viste tall fra myndighetene tirsdag.

Dermed ble delstatens forrige smittetopp på 22.577 tilfeller fra 1. nyttårsdag, slått. 1.344 koronapasienter lå tirsdag på sykehus, 140 flere enn døgnet før. Delstatens nye smittetilfeller ble påvist blant 83.376 tester, noe som ga en andel på 28 prosent positive prøver.

I delstaten Victoria ble mandagens rekord på 8.577 smittetilfeller slått tirsdag, da det ble registrert 14.020 nye tilfeller.

Australia har med tirsdagens tall passert 500.000 smittetilfeller siden pandemien startet.

New South Wales' helsemyndigheter oppfordrer folk til å unngå å oppsøke sykehus for behandling, med mindre det er strengt nødvendig. Landets legeforening opplyser at et stort antall helsearbeidere er i karantene etter å ha blitt smittet, noe som gjør det vanskelig for de gjenværende arbeiderne å gi tilstrekkelig pasienthjelp.

Statsminister Scott Morrison avviser oppfordringer om at regjeringen må dele ut gratis hurtigtester for å lette presset mot landets testsentre.

