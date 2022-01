USAs forsvarsminister er koronasmittet

utenriks

– Jeg har informert mine medarbeidere og presidenten om min positive koronatest. Min stab har startet smittesporing og tester alle som jeg har vært i kontakt med den siste uken, sier Austin i en uttalelse søndag kveld.

Austins siste møte med Biden fant sted 21. desember, mer enn en uke før Austin begynte å merke symptomer. Han testet negativt samme dag han møtte presidenten, og sier han ikke har vært i Pentagon siden torsdag.

68-åringen, som er fullt vaksinert og også har fått en påfyllingsdose, fortsetter å jobbe hjemmefra mens han er i karantene.

– Som min lege har sagt til meg, så gjør min fullvaksinerte status, og den tredje dosen jeg fikk i begynnelsen av oktober, at jeg har fått et langt mildere sykdomsforløp enn jeg kunne ha fått uten vaksiner, noe jeg er takknemlig for, sier Austin.

