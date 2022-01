USA godkjenner oppfriskningsdoser for barn over 12 år

utenriks

Fram til nå har USA åpnet for oppfriskningsdoser for barn over 16 år, mens nå skal også barn mellom 12 og 15 få tilgang til slike doser dersom det har gått nok tid siden andre vaksinedose.

Foreløpig har ikke folkehelseinstituttet CDC anbefalt oppfriskningsdoser for 12-15-åringer, men dette ventes å skje i løpet av uka.

I tillegg åpner man for en tredje dose til barn med nedsatt immunforsvar mellom 5 og 11 år, samt for å korte ned intervallet mellom andre og tredje dose til fem måneder, skriver FDA i en pressemelding.

