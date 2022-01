Nordkoreansk avhopper kan ha vendt hjem

utenriks

Langs grensen er det piggtrådgjerder, landminer, soldater og streng bevoktning i en såkalt demilitarisert sone.

Likevel klarte en person å ta seg over grensen 1. januar. Et sørkoreansk overvåkingskamera filmet en person som klatret over et piggtrådgjerde.

Vedkommende dro fra sør til nord, noe som er svært uvanlig. Forsvarsdepartementet i Sør-Korea mener det trolig dreier seg om en tidligere nordkoreansk avhopper.

Den aktuelle mannen klarte å krysse grensen også i 2020, den gang fra nord til sør. Han fortalte at han var en tidligere turner som hadde besluttet å forlate Nord-Korea.

Det er ikke kjent hvorfor han nå skal ha dratt tilbake. Tidligere har det vært noen tilfeller der avhoppere har reist hjem igjen fordi de ikke har klart å tilpasse seg livet i Sør-Korea.

Nordkoreanske myndigheter skal også ha klart å presse noen til å returnere ved å true med å skade familiene deres.

Forsvarsdepartementet i Seoul sier de har forsøkt å kontakte Nord-Korea for å sikre at grensekrysseren ikke kommer til skade. Men de har ikke fått noe svar.

I 2020 drepte nordkoreanske soldater en tjenestemann i det sørkoreanske fiskeridepartementet som ble funnet i sjøen i nordkoreansk farvann. Soldatene skal ha hatt ordre om å skyte alle som krysset grensen ulovlig for å hindre koronasmitte.

(©NTB)