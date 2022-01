Brannen blusset opp igjen i Sør-Afrikas nasjonalforsamling

utenriks

– Brannen startet opp igjen i takkonstruksjonen, sier brannvesenets talsmann Jermaine Carelse til nyhetsbyrået AFP.

Kun et fåtall brannmenn var fortsatt i bygget på det tidspunktet. Mandag kveld var på nytt flere titalls brannmenn i aksjon ved bygningen.

– Det er virkelig trist det som skjer her nå. Vi ventet en oppblussing, men ikke så ille som dette, sier Patricia de Lille, Sør-Afrikas minister for offentlig arbeid.

Mandag morgen trodde man at storbrannen omsider var på hell.

– Vi fikk kontroll på brannen i løpet av natten, sa Carelse på formiddagen. Da brant det imidlertid fortsatt i den eldste delen av bygningen.

Kammeret totalskadd

Storbrannen brøt ut tidlig søndag morgen i nasjonalforsamlingens eldste fløy. Derfra spredte flammene seg til nyere deler av bygningen som fortsatt er i bruk. Ingen personer har blitt skadd, men det er store materielle ødeleggelser.

– Hele kammeret der representantene sitter, har brent ned, opplyste nasjonalforsamlingens talsperson Moloto Mothapo søndag.

En mann er pågrepet og siktet for brannstiftelse. Han blir framstilt for en domstol tirsdag.

Byens sikkerhetssjef, Jean-Pierre Smith, sier til nyhetskanalen eNCA at han er målløs og mistenker at det har skjedd et stort sikkerhetsbrudd.

– Vi kommer til å trenge hundrevis av millioner av rand for å reparere bygget, om ikke milliarder, la han til.

Manglende vedlikehold?

Smith mener at også manglende vedlikehold kan være en forklaring for hvorfor brannen har vært så ødeleggende. Han peker på at strømforsyningen og ventilasjonsanlegget hadde fortsatt å fungere etter at brannen begynte, og at den automatiske brannalarmen kun gikk lenge etterpå.

Brannen har startet en diskusjon om hvorvidt man skal flytte nasjonalforsamlingen fra Cape Town til Pretoria, der landets regjering holder til. De som støtter en slik flytting, påpeker nå at bygningen er nær kollaps, og at mye av kunsten i bygningen er ødelagt, selv om biblioteket ble reddet av en brannvegg.

