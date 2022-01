To drept under demonstrasjoner i Sudan

utenriks

Tusenvis av demonstranter samlet seg utenfor presidentpalasset i hovedstaden søndag for å fortsette demonstrasjonene mot militærkuppet 25. oktober i fjor.

Tidligere på dagen ble det rapportert om at sikkerhetsstyrkene hadde brukt tåregass mot demonstrantene.

Søndag ettermiddag kom rapportene om at to demonstranter er drept i byen Omduram, som ligger rett overfor Khartoum, på den motsatte bredden av Nilen.

At statsminister Abdalla Hamdok ble gjeninnsatt 21. november har ikke lagt noen demper på demonstrasjonene. Mange mener at det fortsatt er militæret som har den reelle makten, og at avtalen mellom Hamdok og general Abdel Fattah al-Burhan har gitt kuppet legitimitet.

Den 30. desember ble fire mennesker drept og flere såret etter at sikkerhetsstyrker avfyrte skarpe skudd mot demonstranter. Totalt har 56 mennesker blitt drept i forbindelse med demonstrasjoner siden militærkuppet i oktober.

