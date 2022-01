utenriks

Det melder nyhetsbyrået Reuters.

Tidligere søndag ble to personer drept i den siste av en lang rekke demonstrasjoner mot militæret i landet. Hamdok ble avsatt i et kupp 25. oktober, men ble gjeninnsatt 21. november etter at han gikk med på en politisk avtale med general Burhan.

Avtalen har blitt kritisert for å være en gave til militæret og for å gi kuppet legitimitet.

(©NTB)