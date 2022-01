Slutt på plastemballasje i Frankrike

utenriks

Agurk, gulrøtter, tomater, poteter, epler, pærer og rundt 30 andre typer frukt og grønt, kan fra 1. januar ikke lenger selges i plastemballasje. I stedet bør de pakkes inn i andre materialer som eksempelvis papp.

Plast tillates fortsatt for å pakke inn mer skjøre frukter som bær og fersken, men skal gradvis fases ut de neste årene.

Heller ikke tidsskrift og andre publikasjoner sendt i posten kan være pakket inn i plast, mens hurtigmatrestauranter ikke lenger kan dele ut gratis plastleketøy til barn.

Videre blir det fra mars krav om at bilannonser må utstyres med et budskap der folk oppfordres til å bruke offentlig transport, beina eller sykle.

Transportsektoren i Frankrike står for rundt 31 prosent av landets utslipp av drivhusgasser, og biler i privat eie står for halvparten av denne prosentandelen.

President Emmanuel Macron innfører også krav om at landets tele- og nettilbydere fra i år må informere kundene med et anslag over hvor store klimautslipp deres nettbruk og mobilbruk står for.

Hensikten er å skape økt oppmerksomhet rundt digital teknologis påvirkning på miljøet. Argumentet er at serverhaller, som står for infrastrukturen bak skylagring, står for klimautslipp og strømforbruk. En rapport fra det franske senatet i fjor viste at denne sektoren sto for 2 prosent av landets klimautslipp i 2019.

