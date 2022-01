utenriks

Dermed får president Emmanuel Macron en viktig rolle i EUs lederskap samtidig som han skal kjempe for gjenvalg i det franske presidentvalget i april.

Macron er en forkjemper for ytterligere europeisk integrering og sa i sin nyttårstale at 2022 må bli «et vendepunkt for Europa».

Frankrike overtar formannskapet etter Slovenia. Forrige gang Frankrike hadde denne rollen, var i 2008.

