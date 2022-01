Danske forskere deler ikke WHOs optimisme for 2022

utenriks

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus sa i sin oppsummering av 2021 at hvis alt går som det skal, kan 2022 bli året vi blir ferdig med pandemien. Han understreket imidlertid at det forutsetter at flertallet i alle land blir vaksinert.

Danske forskere tror ikke det vil skje. Eskild Petersen, professor i infeksjonssykdommer på Aarhus Universitet, sier vi må leve med pandemien i flere år

Overlege og professor Lars Østergaard sier koronaviruset kommer til å prege hverdagen vår også når pandemien er over.

– Pandemien kan ta slutt. Men det betyr ikke at korona forsvinner fra hverdagen. Jeg tror vi aldri kan vinke helt farvel til koronaen. Men vi vil ha så god immunitet i befolkningen at vi kan håndtere det som de andre sykdommene vi kjenner, sier han.

