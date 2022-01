Britisk studie: Langt færre havner på sykehus med omikron

utenriks

De siste ukene har britiske forskere sett nærmere på over 1 million koronatilfeller med både omikron- og deltasmittede.

Selv om antall innleggelser har begynt å stige, ser britiske helsemyndigheter tegn på at omikronvarianten er mildere. Det er for tidlig å trekke bastante konklusjoner om innleggelser, ifølge sjefrådgiver Susan Hopkins i UK Health Security Agency (UKHSA).

– Det økende antallet tilfeller blant personer over 60 år i England betyr at det er svært sannsynlig at det vil komme ytterligere press på helsevesenet i de kommende ukene, sier hun til Reuters.

Studien, som er gjennomført i samarbeid med forskere fra Cambridge-universitetet, viser også at de eksisterende vaksinene virker godt mot omikronvarianten.

New York Times har omtalt en amerikansk undersøkelse som tyder på at omikronvarianten kan gi mildere sykdomsforløp fordi den ikke angriper lungene på samme måte som de tidligere koronavariantene gjør. I stedet setter omikronvarianten seg i nese, hals og luftrør. Studien er basert på forsøk på mus og hamstere.

I ettertid er det blitt slått fast at omikronvarianten er langt mer smittsom enn deltavarianten. Tall fra det britiske statistiske sentralbyrået viser at rundt 1 av 25 innbyggere i England hadde koronasmitte i siste uken før jul.

(©NTB)