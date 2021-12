Verden har opplevd stor smitteøkning men færre koronadødsfall den siste uken

utenriks

Det viser en oversikt fra nyhetsbyrået AFP.

I årets siste uke er det registrert i snitt 1,18 millioner nye koronainfeksjoner per dag, noe som er en økning på 57 prosent fra uka før.

Europa står for 54 prosent av de registrerte smittetilfellene (4.490.612 infeksjoner), mens USA og Canada står for 32 prosent (2.636.831 infeksjoner).

De registrerte smittetilfellene utgjør etter alt å dømme kun en brøkdel av de reelle smittetallene ettersom både testing og måten å telle på varierer fra land til land.

Asia mot strømmen

Den mest markante økningen den siste uken er registrert i Australia og Stillehavsregionen, samt Latin-Amerika og Karibia. Der har smittetallene økt med henholdsvis 157 og 138 prosent de siste dagene.

Det er også registrert en stor økning på hele 92 prosent i USA og Canada. I Europa økte antall smittetilfeller med 47 prosent, i Midtøsten med 37 prosent, mens i Afrika er det kun registrert en økning på 8 prosent den siste uken.

Asia går imot strømmen, der sank antall koronainfeksjoner med 2 prosent.

I om lag 30 land ble det satt nye rekorder i ukentlige smitterater. Ser man på smitteratene i forhold til befolkningstallet, ligger Danmark helt i toppen med 1.907 tilfeller per 100.000 innbyggere. På de neste plassene kommer Irland (1.784), Kypros (1.497) Storbritannia (1.441) og Frankrike (1.260).

Tar færre liv

Men selv om smittetallene har økt, har antall koronarelaterte dødsfall falt med 9 prosent. Den siste uken er det i snitt registrert 6.330 dødsfall per dag på verdensbasis.

Europa sto for over halvparten av disse, eller mer nøyaktig 53 prosent. Her har 23.324 personer dødd av eller med covid-19 den siste uken.

USA og Canada står for 24 prosent av dødsfallene, det vil si 10.433 dødsfall på en uke.

De landene som rapporterer om den høyeste dødsraten sett i forhold til befolkningstallet, er Trinidad og Tobago (12,08 dødsfall per 100.000 innbyggere), Georgia (11,76), Ungarn (8,25), Polen (7,85) og Kroatia (7,65).

