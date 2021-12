Portugal reduserer karantenetiden

utenriks

Den kortere karanteneperioden gjelder koronasmittede uten symptomer, samt alle som antas å være smittet, men som ikke har fått smitten bekreftet.

Torsdagens kunngjøring kom etter at nabolandet Spania besluttet å redusere karantenetiden både for asymptomatiske tilfeller og personer med milde symptomer, samt for uvaksinerte personer med ubekreftet smitte.

USA foretok mandag en tilsvarende endring ved å redusere karantenetiden fra ti til fem dager. Før det hadde Storbritannia redusert karanteneperioden fra ti til sju dager, mens Tyskland og Italia vurderer å foreta lignende grep.

Portugal og Spania er blant landene i verden med høyest vaksinedekning.

(©NTB)