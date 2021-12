Ordfører: Det blir nyttårsfeiring på Times Square i år

utenriks

– Vi vil vise at vi beveger oss fremover, og vi vil vise verden at New York City kjemper seg gjennom dette, sier de Blasio til NBC's «Today»-program. Han har sin siste dag som ordfører fredag.

I fjor ble den årlige feiringen avlyst på grunn av koronasituasjonen. Tidligere i år offentliggjorde tjenestemenn planene for en roligere nyttårsfeiring med færre mennesker og krav om vaksinering.

De Blasio mener at byens høye vaksinasjonsrate gjør det mulig å ha folkemengder som har på munnbind, og som holder avstand.

Atlanta er blant byene som har avlyst årets nyttårsfeiringer.

Omikronvarianten av viruset har ført til skyhøye smittetall i USA. I gjennomsnitt er det registrert over 265.000 nye smittetilfeller per dag de to siste ukene. I New York ble det registrert over 39.590 nye smittetilfeller tirsdag.

