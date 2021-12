utenriks

Styrkene har vært involvert i kampen mot IS.

– Koalisjonens oppdrag er nå begrenset til rådgiving og støttefunksjoner, skriver den irakiske regjeringen på Twitter.

Tidligere i år ble Irak og USA enige om at koalisjonsstyrkenes rolle skulle endres slik at de ikke lenger deltar aktivt i kamper mot IS.

De amerikanskledede styrkene fungerer som rådgivere både for den irakiske regjeringshæren og Peshmerga-styrkene i den selvstyrte kurdiske regionen i Nord-Irak.

