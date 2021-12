Canadisk provins innfører portforbud

utenriks

– Portforbudet skal vare fra klokken 22 til klokken 5 og trer i kraft nyttårsaften, sa Quebecs førsteminister François Legault på en pressekonferanse torsdag.

Han sa ikke noe om hvilken dato det nattlige portforbudet skal avsluttes, men forklarte at tiltaket er nødvendig for å bremse smittebølgen. Koronaviruset truer med å overvelde sykehusene, ifølge Legault.

– Dette er et ekstremt tiltak for en ekstrem situasjon, sa han.

Folk som bryter portforbudet, risikerer bøter på opptil 41.300 kroner.

Legault varslet også at private fester blir forbudt, mens restauranter og andre utesteder beordres stengt.

Provinsen innførte også portforbud fra januar til mai for å bremse smitteveksten da deltavarianten gjorde seg gjeldende. Et portforbud av dette omfanget har ikke blitt innført i Canada siden spanskesyken brøt ut for hundre år siden, ifølge historikere.

