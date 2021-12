To siktet etter razzia mot Stand News i Hongkong

utenriks

Siktelsene kommer dagen etter at politiet gikk til aksjon mot nyhetsmediet Stand News. Over 200 politifolk deltok i razziaen hvor sju personer ble arrestert, blant dem Lam og Chung.

Tidligere aksjoner mot medieorganisasjoner i Hongkong har vært under den nye sikkerhetsloven i Hongkong. I dette tilfellet er siktelsen knyttet til en britisk lov fra kolonitiden. Redaktørene er siktet for «konspirasjon om å publisere opprørsk innhold».

Politiet mener de har publisert artikler og blogginnlegg som har fremmet hat mot regjeringen i Hongkong.

Etter politiaksjonen onsdag ble Stand News oppløst. Alle ansatte ble sagt opp og mediehusets kanaler i sosiale medier sluttet å publisere innhold.

Aksjonen har høstet sterk kritikk internasjonalt. USAs utenriksminister Antony Blinken sa i en uttalelse onsdag at «journalistikk er ikke oppvigleri».

– Ved å kneble uavhengige medier undergraver Kina og lokale myndigheter Hongkongs kredibilitet og levedyktighet, sa Blinken, og la til at en «selvsikker regjering som ikke er redd for sannheten, omfavner en fri presse».

Hongkongs Beijing-vennlige leder Carrie Lam sier torsdag at hun er enig i at journalistikk ikke er oppvigleri, men la til at opprørske handlinger «ikke kunne tolereres under dekke av nyhetsrapportering».

