Over 1.000 barn drept eller såret av skudd i USA i år

utenriks

En oversikt fra organisasjonen Gun Violence Archive viser at 1.049 barn under 11 år har blitt drept eller såret av skudd i løpet av 2021. Tilsvarende tall for 2020 var 999, i årene før lå det mellom 600 og 700.

Det hittil siste offeret var en tre år gammel jente fra North Carolina. Første juledag ble lagt hun inn på sykehus med skuddskader. Hun hadde skutt seg selv ved et uhell da hun fant en pistol i farens bil og plukket den opp, skriver NBC News. Torsdag døde hun på sykehuset.

Faren, som er en pensjonert politimann, forklarte at en venn av familien, som var på julebesøk, hadde lagt igjen pistolen i bilen. Den lokale påtalemyndigheten har ikke tatt stilling til om det skal tas ut siktelse.

Tidligere i år kom det fram i en rapport fra organisasjonen Children's Defense Fund at skudd fra våpen var den ledende dødsårsaken for barn og tenåringer i USA i 2019.

