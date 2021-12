Italia vedtok statsbudsjett i siste liten

utenriks

Deputertkammeret (underhuset) banket torsdag budsjettet gjennom med 355 mot 45 stemmer.

Senatet, som er det minste av de to kamrene i nasjonalforsamlingen, sa ja allerede fredag i forrige uke.

Med budsjettet på plass kan italienerne blant annet vente seg kutt i inntektsskatten og økonomisk støtte for å kunne betale de høye strømregningene.

De politiske partiene, fagbevegelsen og regjeringen har brukt flere uker på å diskutere visse omstridte punkter, deriblant pensjonsalderen.

Fram til nå har tallet 100 vært utgangspunktet for når folk kan gå av med pensjon. En arbeidstaker kan for eksempel pensjonere seg når vedkommende er 62 år og har jobbet i 38 år. Neste år øker tallet til 102. Da vil 62-åringen ha måttet jobbe i 40 år for å få pensjon.

