Zelenskyj forbyr opposisjonsvennlige kringkastere

utenriks

Forbudet rammer TV-selskapene Ukrlive.tv og Perviy Nezavisimiy og skal gjelde i fem år, heter det i en kunngjøring fra presidentens kontor onsdag.

En talsmann for det prorussiske partiet Opposisjonsplattform for livet fordømmer forbudet og kaller det et angrep på ytringsfriheten.

Det er ikke første gang president Zelenskyj forbyr opposisjonsvennlige medier. I februar la han ned forbud mot tre TV-kanaler som han mente var talerør for partiet Opposisjonsplattform for livet. I august fikk han blokkert nyhetsnettstedet strana.ua.

I et dekret onsdag kunngjorde Zelenskyj nasjonale strategier for målrettede tiltak mot det han omtaler som falsk informasjon fra Russland.

