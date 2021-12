Tidligere senatsleder Harry Reid er død

utenriks

Reid døde tirsdag fredelig og omringet av venner etter en fire år lang kamp mot pankreaskreft, sier kona Landra Reid i en uttalelse.

Han ble innvalgt i Kongressen i 1983, ble senator i 1987, og satt der fram til han pensjonerte seg i 2016. Den siste tiden i Senatet var han mindretallsleder for Demokratene.

Han representerte Nevada, og er delstatens lengstsittende i Kongressen.

Som flertallsleder bidro han blant annet til å få vedtatt daværende president Barack Obamas helsereform Affordable Care Act, samt omfattende stimuleringstiltak og nye retningslinjer for Wall Street etter finanskrisen, skriver The New York Times, som kaller ham en av de «uunnværlige folkevalgte i Obama-æraen».

– Han var min leder, min mentor og en av mine kjæreste venner. Han er borte, men han vil gå ved siden av mange av oss i Senatet hver eneste dag, sier Demokratenes nåværende flertallsleder Chuck Schumer i en uttalelse.

(©NTB)