Strenge koronaregler skaper konflikt i Kina

utenriks

Væpnet politi i det sørlige Kina førte fire personer, som angivelig hadde brutt koronareglene, gjennom byen til spott og spe. Det vekker reaksjoner i landet, rapporterer kinesiske statlige medier onsdag. De lokale myndighetens hardhendte tilnærming til håndhevelsen av smittevernreglene har høstet kritikk.

Nulltoleranse

Kina avviklet offentlig gapestokk for mistenkte kriminelle i 2010, men metoden har gjenoppstått i områder hvor lokale myndigheter sliter med å håndheve den nasjonale planen om nulltoleranse for koronavirus.

De fire personene ble ført gjennom byen Jingxi i den sørlige provinsen Guangxi, iført beskyttelsesdrakter, munnbind og ansiktsskjold og ledet av en gruppe bevæpnet opprørspoliti. De er anklaget for å ha transportert migranter over den kinesiske grensa, som er mer eller mindre stengt som følge av pandemien.

Hendelsen har ført til kritikk fra sentrale hold i Kina. Beijing News, som har bånd til det regjerende kommunistpartiet i landet, sier at selv om Jingxi er under stort press om å forhindre import av smittetilfeller, er denne typen avstraffelse i strid med lovens ånd og det kan ikke tillattes at det skjer igjen.

Mangler mat

De strenge koronareglene skaper problemer også andre steder i det store landet. I den nordlige storbyen Xi'an, som har vært stengt helt ned i sju dager, har myndighetene problemer med å skaffe nok mat og andre nødvendige varer.

Mange av byens innbyggere tok til sosiale medier tirsdag for å be om hjelp. Byen med 13 millioner innbyggere strammet inn på bevegelsesfriheten mandag. Innbyggerne får nå kun forlate sine hjem for å ta koronatest.

Byen har registrert 960 smittetilfeller siden 9. desember. Det er lite sammenlignet med vestlige land, men kinesiske myndigheter har tatt det de kaller de «strengest» mulige grepene for å hindre smittespredning.

