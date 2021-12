Politiaksjon mot nyhetsnettsted i Hongkong

utenriks

Pågripelsene skjedde tidlig onsdag, og det blir gjennomført ransakelser av boligene deres, sier politiet.

Nettstedet Stand News har lagt ut en video på Facebook av politibetjenter ved hjemmet til en av nettstedets redaktører, og politiet sier de har sendt mer enn 200 betjenter for å ransake nettstedets kontorer i Kwun Tong-distriktet.

Redaktører, popstjerne og politiker

Stand News-redaktørene Patrick Lam og Ronson Chan er blant de pågrepne. I tillegg til jobben i Stand News er Chan også leder av journalistforbundet i Hongkong.

På Facebook skriver den lokale popstjerna Denise Ho, som tidligere satt i styret til nettstedet, at også hun er pågrepet.

Blant de andre pågrepne er advokat og ekspolitiker Margaret Ng og Stand News' tidligere sjefredaktør Chung Pui-kuen, ifølge lokale medier.

Strammer til

Myndighetene i Hongkong har slått knallhardt ned på demokratibevegelsen i regionen etter at den nasjonale sikkerhetsloven trådte i kraft. Kina innførte loven i fjor, etter at det i 2019 var omfattende demokratidemonstrasjoner i Hongkong i månedsvis.

Blant annet ble også tidligere mediemogul og aktivist Jimmy Lai siktet denne uka for å ha distribuert opprørsk innhold. Han er også tiltalt for brudd på den nasjonale sikkerhetsloven, og dømt for å ha deltatt i ulovlige demonstrasjoner.

Lais avis Apple Daily ble lagt ned i juni etter at myndighetene grep inn mot den, først i form av en politirazzia der flere ledere ble pågrepet og deretter ved å fryse avisas midler.

En lang rekke opposisjonelle er satt i fengsel eller har flyktet utenlands.

